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Niğde’de plastik geri dönüşüm tesisindeki yangın söndürüldü

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#Niğde#Bor#Geri Dönüşüm Tesisi
Niğde’de plastik geri dönüşüm tesisindeki yangın söndürüldü
Oluşturulma Tarihi: Mart 09, 2025 02:20

Niğde’nin Bor ilçesinde, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir plastik geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Niğde’nin Bor ilçesindeki Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir plastik geri dönüşüm tesisinin deposunda saat 21.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede yükselen alevler tesisin etrafını sararken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin 1,5 saatlik çalışmasıyla yangın kısa sürede söndürüldü. Depodaki çok sayıda malzeme ve ekipman zarar gördü. Niğde Valisi Cahit Çelik, fabrika önüne gelerek yangın hakkında bilgi aldı.

Vali Çelik burada yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“Bugün saat 21.00 sıralarında organize sanayi bölgesindeki fabrikada meydana gelen yangını burada devriye atan arkadaşlarımız fark etti. Geçen sene burada 24 saat çalışan bir ekip kurmuştuk, o ekip kısa süre içerisinde olaya müdahale ediyor. Yangın olduğu alan stok alanı fabrikanın içerisinde çıkmadı. Bor ve Niğde Merkez’den gelen itfaiye ekipleri de olaya müdahale ederek yangın kısa sürede tamamen kontrol altına alındı. Stok malzemedeki ürünleri açık alana alacağız, fabrikanın içerisinde bir hasar yok hepinize geçmiş olsun” dedi.

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Niğde’de plastik geri dönüşüm tesisindeki yangın söndürüldü

 

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#Niğde#Bor#Geri Dönüşüm Tesisi

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