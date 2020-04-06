Niğde'de panik anları! Kimse yanına yaklaştırılmadı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs şüphesiyle tutulan 18 yaşındaki ismi açıklanmayan Afganistan uyruklu genç, henüz belirlenemeyen bir sebeple hastaneden kaçtı.



Durumun polise bildirilmesiyle çalışma başlatan ekipler, şüphelinin Dr. Sami Yağız Caddesi Deniz Sokak'ta olduğunu belirledi. Olay yerine gelen ekipler, şüphelinin bulunduğu yeri şeritle çevirerek, sağlık ekiplerini çağırdı.



Yanına kimseyi yaklaştırmayan sağlık ekipleri, kişiye, maske ve eldiven vererek dezenfekte etti.



Genç daha sonra ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gözlem altına alındı.



Öten yandan ekipler, sokağı ve oradan geçenleri dezenfekte etti.



Olayı cep telefonuyla kaydeden taksici Halil İbrahim Koçak, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Polis ekipleri bulunduğumuz yere gelerek pembe tişört giyen bir Afgan aradıklarını söyledi.



Biz de daha sonra sokaktan geçen iki kişiden birinin üzerinde pembe tişört görünce hemen polisi aradık.



Genci aldılar. Sağlık ekipleri dezenfeksiyon çalışması yaptı. Kimseyi yanına yaklaştırmadılar. Şahıs gözaltına alındı. Sonra maske ve eldiven takılarak ambulansla hastaneye götürdüler" dedi.