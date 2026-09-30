Niğde'de otoyol tünelinde kaza: Otomobil TIR'a çarptı, 1 kişi öldü, 2 yaralı

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Kaza, gece saatlerinde Niğde-Pozantı Otoyolu Kırkgeçit-2 Tüneli’nde meydana geldi. D.C. (24) yönetimindeki 34 EHH 070 plakalı otomobil, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 AKM 470 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
HAYATA VEDA ETTİ
Ekipler, otomobildeki Cengiz Bozkurt'un kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobilde yaralanan D.C. ile A.C. (25), ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Bozkurt'un cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.