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Niğde'de otoyol tünelinde kaza: Otomobil TIR'a çarptı, 1 kişi öldü, 2 yaralı

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#Niğde Kaza#Otoyol Kazası#Tünel Kazası
Niğdede otoyol tünelinde kaza: Otomobil TIRa çarptı, 1 kişi öldü, 2 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2026 10:11

Niğde-Pozantı Otoyolu'ndaki tünelde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil önündeki TIR'a arkadan çarptı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği kazada 1 kişi ölürken, 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

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Kaza, gece saatlerinde Niğde-Pozantı Otoyolu Kırkgeçit-2 Tüneli’nde meydana geldi. D.C. (24) yönetimindeki 34 EHH 070 plakalı otomobil, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 AKM 470 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HAYATA VEDA ETTİ

Ekipler, otomobildeki Cengiz Bozkurt'un kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobilde yaralanan D.C. ile A.C. (25), ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Bozkurt'un cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Niğde Kaza#Otoyol Kazası#Tünel Kazası

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