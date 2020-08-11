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DHA
Haber Giriş: 11.08.2020 - 00:13,Son Güncelleme:

Niğde'de otomobil takla attı: 2 yaralı

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Niğde'de otomobil takla attı: 2 yaralı
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NİĞDE'de, kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu sürücüsü ağır, yanındaki kişi ise hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Niğde- Bor yolu Kampüs Kavşağı'nda meydana geldi. Mevlüt T. (35) yönetimindeki 42 ACL 222 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Mevlüt T. ve hafif yaralı Ayşe T. sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Mevlüt T.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği, Ayşe T.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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