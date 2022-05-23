Niğde'de otobüs kazasında hayatını kaybetmişti! Üniversite öğrencisi Sude Akkuş'a son veda

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Adana'daki gençlik şöleninden dönenleri taşıyan otobüsün şarampole devrildiği kazada hayatını kaybeden 3 kişiden Sude Naz Akkuş'un, Kartepe ilçesindeki cenazesine katıldı. Kartepe Meşelik Park Camii’nde kılınan cenaze namazına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, milletvekilleri ve Akkuş ailesi katıldı. Cenazede Sude Naz’ın annesi Gülşen Akkuş’un güçlükle ayakta durduğu görüldü. Şaban Akkuş ise uzun süre kızının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.



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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sude Naz’ın cenazesinin yanında bulunan ve yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı dün hayatını kaybeden Taliha Ustabaş’ın (82) da cenaze namazını kıldı.Kılınan cenaze namazının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, aileye taziye dileklerini iletti. Olayın sorumluları hakkında yargının gerekli işlemleri yaptığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Adana’da bizler bütün gençlerimizle çok coşkulu heyecan dolu bir akşam yaşadık.Ertesi sabah bu elim trafik kazasını duyduk. Rabbimden temennimiz odur ki inşallah bu genç yaşta ebediyete uğurladığımız Sude kızımız ve Taliha Hanım için rabbim mekanlarını cennet eylesin. Ailelerine başsağlığı diliyoruz” dedi.

‘ÇOK İYİ NİYETLE BÖYLE BİR YOLCULUĞA ÇIKMIŞLARDI’

Namazı kılanlardan bir kez daha helallik isteyen Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

“Sude kızımızın bulunduğu otobüsteki şoförle ilgili yargı gerekenler neyse bunların takibini yapıyor, yapacak. Bizler de bunun takipçisi olacağız. Bunu takipsiz bırakamayız. Onlar çok iyi niyetle böyle bir yolculuğa çıkmışlardı. Bu yolculuğun sonu tabii böyle gerçekleşti. Sizlerden tekrar haklarınızın helal edilmesini istiyorum”



Namazın ardından Sude Naz Akkuş’un cenazesi Kartepe İstasyon Mezarlığı’nda toprağa verildi.



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Kazanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çok sayıda bakan, milletvekili ve diğer partilerden isimler, hayatını kaybeden öğrencilerin ailelerine taziyelerini iletti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da Niğde'ye gelerek, yaralanan gençlere geçmiş olsun dileğinde bulundu. Bakan Soylu, otobüs şoförünün uyuması sonucu kazanın meydana geldiğini bildirdi.

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Hayatını kaybeden öğrencilerin cenazeleri, yapılan otopsinin ardından memleketlerine gönderildi.

YARALILARIN SON DURUMU

Niğde Valiliği, yaralıların son durumuna ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Tedavisi tamamlanan toplam 18 yaralının taburcu işlemleri yapılmış olup, 23 yaralının tedavilerine Niğde, Konya, Kayseri, Ankara ve Çorum'da hastanelerde devam edilmektedir.



Meydana gelen bu elim kazada yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı, tedavileri devam eden yaralılarımıza acil şifalar dileriz" denildi.