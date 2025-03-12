×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Niğde'de 'mumya' operasyonu! 6 gözaltı

Güncelleme Tarihi:

#Niğde#Mumya#Operasyon
Niğdede mumya operasyonu 6 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2025 00:46

Niğde'de Orta Çağ'a ait olduğu değerlendirilen insan mumyasını satmaya çalışan 6 kişi, jandarma tarafından yakalandı. Vücut bütünlüğünün bozulmadığı görülen mumya ise yetkililere teslim edildi.

Haberin Devamı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığıyla mücadele kapsamında başlattığı soruşturmada Bor ilçesinde 6 kişinin, Orta Çağ'a ait olduğu değerlendirilen erkek insan mumyasını satmak için hazırlık yaptığını belirledi. H.G. isimli kişinin evine baskın yapan jandarma ekipleri 6 kişiyi gözaltına alırken, vücut bütünlüğünün bozulmadığı görülen mumya ise yetkililere teslim edildi.

Niğde Valiliği, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Ülkemizin kültürel mirasının korunmasına yönelik özverili çalışmalarından dolayı jandarma teşkilatımıza teşekkür ediyor, başarılı operasyonları için kendilerini tebrik ediyoruz. Kültürel mirasımıza sahip çıkmaya kararlılıkla devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz" ifadesine yer verildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Niğde#Mumya#Operasyon

BAKMADAN GEÇME!