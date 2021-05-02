Niğde'de limon yüklü TIR devrildi, sürücü hayatını kaybetti

Kaza, öğle saatlerinde Adana- Aksaray yolu Beştepeler mevkisinde meydana geldi. Ersin Ateş yönetimindeki 73 SK 415 plakalı limon yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. TIR'da sıkışan sürücü Ateş, hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerinin çalışmasıyla TIR'dan çıkarılan Ersin Ateş'in cansız bedeni, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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