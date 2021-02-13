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Gündem
Ali KADI/NİĞDE, (DHA)
Haber Giriş: 13.02.2021 - 16:12 | Son Güncelleme:

Niğde’de koronavirüs denetimi

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Niğde’de koronavirüs denetimi
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NİĞDE’de polis ekipleri hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında kentin farklı noktalarda denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde kısıtlamaya ve kurallara uymayanlara ceza kesildi.

Niğde’de koronavirüs denetimi
Farklı güzergahlarda yapılan denetleme noktalarını ziyaret eden Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, alınan tedbirlerin meyvesini vermeye başladığını, vatandaşların rehavette kapılmaması gerektiğini kaydetti. Koronavirüsle mücadele kapsamına son aylarda denetimlerin artırıldığını belirten Vali Şimşek, "Rehavete kapılırsak kazanımlarımızı kaybedebiliriz. Vatandaşlarımızdan tedbirlere sıkı sıkı sarılmaları, ev ziyaretlerinden uzak durmaları, maske, hijyen ve mesafe kurallarına uymalarını ve kısıtlama saatlerinde mecbur olmadıkça sokağa çıkmamalarını istiyoruz. Niğde’de alınan tedbirlere vatandaşlarımızın uyduğunu memnuniyetle görüyoruz. Polis ekiplerimiz denetimlerini sürdürüyor. Bizde bu denetimlere zaman zaman iştirak ediyoruz” diye konuştu.

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