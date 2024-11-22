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Niğde'de korkunç olay! İki sevgili, apartman dairesinde ölü bulundu

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#Niğde#Bor#Cinayet
Niğdede korkunç olay İki sevgili, apartman dairesinde ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2024 17:53

Niğde’nin Bor ilçesinde iki gündür haber alınamayan oto tamircisi Ramazan Özkan'dan (35) haber alamayan yakınları polise haber verdi. Polis ekipleri Ramazan Özkan ile sevgilisi H.Y.'yi kanlar içerisinde ölü bulundu. Vücutlarında darp ve yara izine rastlanan sevgililerin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Niğde'nin Bor ilçesinde oto tamircisi Ramazan Özkan'dan 2 gündür haber alamayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine polis ekipleri, Özkan'ın bulunabileceği adresleri kontrol etmeye başladı. Toplu Konut Mahallesi’ndeki bir adrese giden ekipler, kapısını çilingire açtırıp girdikleri dairede Ramazan Özkan ile sevgilisi H.Y.’nin kanlar içerisinde cesediyle karşılaştı.

Darp ve yara izlerine de rastlanan Özkan ile H.Y.’nin cansız bedenleri, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Polis, olayın aydınlatılması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı. 

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#Niğde#Bor#Cinayet

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