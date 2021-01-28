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Gündem
Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)
Haber Giriş: 28.01.2021 - 14:10 | Son Güncelleme:

Niğde’de kaza: 2 ölü, 1 ağır yaralı

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Niğde’de kaza: 2 ölü, 1 ağır yaralı
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NİĞDE’nin Çamardı ilçesinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, takla atıp şarampole düştü. Kazada, sürücü Ali Maden ile Necati Kaya hayatını kaybetti, İhsan Güney ise ağır yaralandı.

Niğde’de kaza: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Celaller Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ali Maden yönetimindeki 51 AAY 027 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atıp, şarampole düştü. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, hurdaya dönen araçtan çıkarılan Ali Maden ve Necati Kaya’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan İhsan Güney ise ambulansla götürüldüğü Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı. Ali Maden ile Necati Kaya’nın cansız bedenleri, otopsi yapılması için morga götürüldü.

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