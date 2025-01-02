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Niğde'de kayıp Osman'ın arandığı Azatlı Baraj Gölü'nün suyu tahliye ediliyor

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#Niğde#Kayıp#Baraj
Niğdede kayıp Osmanın arandığı Azatlı Baraj Gölünün suyu tahliye ediliyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 02, 2025 11:39

Niğde'de kayıp yirmi iki yaşındaki Osman Şükrü Dinçsoy'u arama çalışmaları kapsamında, motosikleti ve cep telefonunun yakınında bulunduğu Azatlı Baraj Gölü’nün suyu tahliye ediliyor.

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Çiftlik ilçesi Azatlı beldesinde yaşayan Osman Şükrü Dinçsoy'dan haber alamayan yakınları, 26 Aralık'ta jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Bölgede yapılan araştırmada, Dinçsoy'un motosikleti ve cep telefonu Azatlı Baraj Gölü yakınlarında bulundu. Dinçsoy'un göle girmiş olabileceği ihtimali üzerine suda arama çalışması başlatıldı. Aksaray, Kayseri, Karaman, Nevşehir AFAD ekiplerinin de katıldığı arama çalışmaları, aralıksız sürdürülüyor.

Bugüne kadar Dinçsoy'un izine ulaşamazken, arama çalışmaları kapsamında bu sabah gölün suyu tahliye edilmeye başlandı. Göl kıyısına getirilen tahliye pompalarıyla su çekilirken, diğer taraftan da botlarla arama çalışmaları yapılıyor. JAK ve SAK timlerinin katıldığı aramada şu ana kadar Osman Şükrü Dinçsoy'a ait herhangi bir iz bulunamadı. Yetkililer, çalışmanın aralıksız devam edeceğini bildirdi. (DHA)

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#Niğde#Kayıp#Baraj

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