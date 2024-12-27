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Niğde'de kayıp Osman Şükrü Dinçsoy'u arama çalışmaları yeniden başladı

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#Niğde#Kayıp#Osman Şükrü Dinçsoy
Niğdede kayıp Osman Şükrü Dinçsoyu arama çalışmaları yeniden başladı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 27, 2024 11:18

Niğde'nin Çiftlik ilçesinde kaybolan, motosikleti ve cep telefonu Azatlı Baraj Gölü yakınlarında bulunan 20 yaşındaki Osman Şükrü Dinçsoy'u arama çalışmaları, günün ilk ışıkları ile yeniden başladı.

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Niğde'nin Çiftlik ilçesinde Azatlı beldesinde yaşayan Osman Şükrü Dinçsoy'dan haber alamayan yakınları, dün akşam saatlerinde jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Bölgede yapılan araştırmada, Dinçsoy'un motosikleti ve cep telefonu Azatlı Baraj Gölü yakınlarında bulundu.

Dinçsoy'un göle girmiş olabileceği ihtimali üzerine suda arama çalışması başlatıldı. Gece boyunca AFAD, jandarma ve sağlık ekiplerinin katıldığı arama çalışmasında bir sonuç alınamadı.

Ailesinin de göl çevresinde büyük üzüntü ile takip ettiği arama çalışmaları, sabahın ilk ışıkları ile tekrar başlatıldı. Vali Cahit Çelik de olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

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#Niğde#Kayıp#Osman Şükrü Dinçsoy

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