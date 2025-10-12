×
Niğde'de kaybolan öğrencilerle iletişim kuruldu!

Güncelleme Tarihi:

Niğdede kaybolan öğrencilerle iletişim kuruldu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2025 17:47

Niğde'de Aladağlar'da tipi nedeniyle yollarını kaybeden 4 üniversite öğrencisiyle iletişim kurulduğu bildirildi.

Niğde Valiliğinden yapılan açıklamada, Demirkazık Dağı Külah mevkisinde Hacettepe Üniversitesi öğrencilerinden oluşan 4 kişilik dağcı ekibinin tipi nedeniyle yollarını kaybettikleri bilgisinin alındığı belirtildi.

HERHANGİ BİR SAĞLIK SORUNLARI OLMADIĞI BİLDİRİLDİ

Ekiple kurulan iletişim sonucu dağcıların yollarını buldukları kaydedilen açıklamada, "Herhangi bir sağlık sorunlarının olmadığı bildirilmiş olup olumsuz hava koşullarının ilerleyen saatlerde etkisini artırma ihtimaline karşı AFAD ve JAK ekiplerinin hazır kıta beklemesine karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

