×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kayıp Belaruslu ikiz kardeşler için arama çalışmasında ikinci gün

Güncelleme Tarihi:

#Maryıa İvankova#Valentina İvankova#Niğde
Kayıp Belaruslu ikiz kardeşler için arama çalışmasında ikinci gün
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2024 10:55

Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Aladağlar'a gitmek için yola çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Belarus uyruklu dağcı ikiz kız kardeşler Valentina (36) ve Maryıa İvankova için arama çalışmaları 2’nci günde de sürüyor.

Haberin Devamı

Belarus uyruklu ikiz kardeşler Valentina ve Maryıa İvankova, 16 Kasım'da Aladağlar'ın Yedigöller mevkisine gitmek için yürüyüşe çıktı. 2 gün sonra geri dönmesi beklenen ikiz dağcılara ulaşılamadı. Bunun üzerine dün arama çalışması başlatıldı. Bölgeye AFAD ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi sevk edildi. Dün yapılan aramalardan sonuç alınamadı.

Kayıp Belaruslu ikiz kardeşler için arama çalışmasında ikinci gün

Havanın kararmasıyla ara verilen çalışmalara bugün sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başlandı. Aladağlar'ın bir bölümünün sınırları içinde kaldığı Kayseri'de de AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Yahyalı’nın amatör dağcılarından oluşan bir grup da bu bölgede çalışmalara katıldı.

Haberin Devamı

Kayıp Belaruslu ikiz kardeşler için arama çalışmasında ikinci gün

Niğde Valiliği’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, dağcı kardeşlerin Kızılkaya zirvesine doğru hareket ettiklerinin tespit edildiği belirtilerek, “Belarus Konsolosluğu tarafından valiliğimize telefon ile verilen bilgide Maryıa ve Valentino Ivankova’nın 15 Kasım’da Ankara'dan Niğde'ye dağcılık faaliyetlerinde bulunmak üzere geldikleri, ancak 18 Kasım günü geri dönüş yapmaları gerekirken kendilerinden haber alınamadığı belirtilmiştir. JAK timinden 4 personel ve AFAD ekiplerinden 10 personel ile arama kurtarma çalışmalarına başlanmıştır” denildi. 

Kayıp Belaruslu ikiz kardeşler için arama çalışmasında ikinci gün

Kayıp Belaruslu ikiz kardeşler için arama çalışmasında ikinci gün

Kayıp Belaruslu ikiz kardeşler için arama çalışmasında ikinci gün

Kayıp Belaruslu ikiz kardeşler için arama çalışmasında ikinci gün

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Maryıa İvankova#Valentina İvankova#Niğde

BAKMADAN GEÇME!