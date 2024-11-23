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Niğde'de kan donduran olay! Dairede ölü bulunan sevgililer, çekiçle öldürülmüş

Güncelleme Tarihi:

#Niğde#Bor#Cinayet
Niğdede kan donduran olay Dairede ölü bulunan sevgililer, çekiçle öldürülmüş
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2024 13:13

Niğde’nin Bor ilçesinde haber alınamayan iki gün sonra kiraladıkları dairede cesetleri bulunan oto tamircisi Ramazan Özkan (40) ile sevgilisi olduğu öne sürülen Hüsniye Yalçın’ın (48) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Elleri ve ayakları bağlı olan Özkan ile Yalçın’ın çekiçle vücutlarına onlarca kez vurularak öldürüldüğü belirlendi. Korkunç cinayetlerle ilgili Hüsniye Yalçın'ın eşi şüpheli olarak gözaltına alındı.

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Niğde'nin Bor ilçesinde oto tamircisi Ramazan Özkan'dan 2 gündür haber alamayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine polis ekipleri, Özkan'ın bulunabileceği adresleri kontrol etmeye başladı.

Toplu Konut Mahallesi’ndeki adrese giden ekipler, kapısını çilingire açtırıp girdikleri dairede Ramazan Özkan ile sevgilisi olduğu iddia edilen Hüsniye Yalçın’ın kanlar içerisinde cesediyle karşılaştı.

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Darp ve yara izlerine de rastlanan Özkan ile Yalçın’ın cansız bedenleri, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Niğdede kan donduran olay Dairede ölü bulunan sevgililer, çekiçle öldürülmüş

ELLERİ VE AYAKLARI BAĞLANIP ÇEKİÇLE ÖLDÜRÜLDÜLER

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Özkan’ın evli ve 3 çocuk babası, Yalçın’ın da evli 4 çocuk annesi olduğu, olayın meydana geldiği dairenin de çift tarafından kiralandığı belirlendi. Elleri ve ayakları bağlı olan Yalçın ile Özkan’ın çekiçle vücutlarına onlarca kez vurularak öldürüldüğünü belirtildi.

KADININ EŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ramazan Özkan'ın cenazesi Bor ilçesinde toprağa verilirken cinayetle ilgili Hüsniye Yalçın'ın kocası şüpheli olarak gözaltına alındı.

Cinayetle ilgili soruşturma sürdürülüyor. 

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#Niğde#Bor#Cinayet

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