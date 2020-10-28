Niğde'de kaçak kazıya suçüstü
NİĞDE’de kaçak kazı yapan 2 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çiftlik ilçesi Çardak köyü Susandı mevkisinde bulunan alanda kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Çiftlik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uzun zamandır takibi yapılan 2 şüpheliyi, define bulmak amacıyla izinsiz olarak kazı yaptıkları sırada suçüstü yakaladı. Ekiplerin bölgede yaptığı incelemede 6 metre derinliğinde ve 5,5 metre genişliğinde bir alanın kazıldığı tespit edildi.
Şüpheliler gözaltına alınırken, kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.
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