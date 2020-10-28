Niğde'de kaçak kazıya suçüstü

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çiftlik ilçesi Çardak köyü Susandı mevkisinde bulunan alanda kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Çiftlik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uzun zamandır takibi yapılan 2 şüpheliyi, define bulmak amacıyla izinsiz olarak kazı yaptıkları sırada suçüstü yakaladı. Ekiplerin bölgede yaptığı incelemede 6 metre derinliğinde ve 5,5 metre genişliğinde bir alanın kazıldığı tespit edildi.



Şüpheliler gözaltına alınırken, kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.