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Niğde'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır, 7 yaralı

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#Niğde Trafik Kazası#Adana-Niğde Karayolu#Otomobil Kazası
Niğdede iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1i ağır, 7 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2026 05:14

Niğde-Adana karayolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

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Kaza, Niğde-Adana karayolu Sazlıca mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 51 ET 905 plakalı otomobil ile 33 AFL 223 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri yol kenarındaki şarampole yuvarlanarak takla attı.

Kazanın ihbar edilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçlarda bulunan yaralılar ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Niğdede iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1i ağır, 7 yaralı

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

 

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#Niğde Trafik Kazası#Adana-Niğde Karayolu#Otomobil Kazası

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