Niğde'de iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 6 yaralı

Kaza, saat 18.30 sıralarında Niğde-Kayseri kara yolu Çamardı kavşağı yakınlarında meydana geldi. Resul Üzümcü yönetimindeki 16 BCL 305 plakalı otomobil ili S.Y. kontrolündeki 51 AEC 600 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Çevredekilerin ihbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda yolcu konumunda bulunan Kerim Üzümcü, Duran Üzümcü, Muhittin Üzümcü, Bayram Üzümcü, Sudenaz H., Güllü G., Cumali Ü., ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan sürücü Resul Üzümcü ile Kerim Üzümcü ve Duran Üzümcü, doktorları müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Diğer 6 yaralıdan Muhittin Üzümcü ve Bayram Üzümcü'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.