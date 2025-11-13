×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Niğde'de iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 6 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Niğde#Kaza#Soruşturma
Niğdede iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 6 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2025 22:08

Niğde'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 2'si ağır 6 kişi de yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza, saat 18.30 sıralarında Niğde-Kayseri kara yolu Çamardı kavşağı yakınlarında meydana geldi. Resul Üzümcü yönetimindeki 16 BCL 305 plakalı otomobil ili S.Y. kontrolündeki 51 AEC 600 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Çevredekilerin ihbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda yolcu konumunda bulunan Kerim Üzümcü, Duran Üzümcü, Muhittin Üzümcü, Bayram Üzümcü, Sudenaz H., Güllü G., Cumali Ü., ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan sürücü Resul Üzümcü ile Kerim Üzümcü ve Duran Üzümcü, doktorları müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Diğer 6 yaralıdan Muhittin Üzümcü ve Bayram Üzümcü'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Niğde#Kaza#Soruşturma

BAKMADAN GEÇME!