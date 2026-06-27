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Niğde'de havai fişek fabrikasındaki patlamanın görüntüleri ortaya çıktı

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#Niğde #Bor#Havai Fişek Patlaması
Niğdede havai fişek fabrikasındaki patlamanın görüntüleri ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2026 10:00

Niğde'nin Bor ilçesinde dün 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı havai fişek fabrikasındaki patlamanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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Niğde'nin Bor ilçesinde Kemerhisar beldesinde özel bir firmaya ait havai fişek fabrikasında, dün saat 16.00 sıralarında, henüz bilinmeyen nedenle patlama oldu. Patlamada işçiler Nuri Özkan ve Yasin Demirbaş yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Bor Devlet ve Niğde Eğitim ve Araştırma hastanelerine götürüldü. Yaralıdan Nuri Özkan doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan Yasin Demirbaş ise yoğun bakıma alındı.

27 Ocak 2018'de de patlamanın yaşandığı ve 2 kişinin hayatını kaybettiği havai fişek fabrikasında dün meydana gelen patlamaya ilişkin İçişleri Bakanlığı tarafından 1 mülkiye başmüfettişi ile Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı’nda görevli 1 polis başmüfettişi görevlendirilerek soruşturma başlatıldı.

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Yerleşim alanlarından uzak olan fabrikadaki patlamaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

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#Niğde #Bor#Havai Fişek Patlaması

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