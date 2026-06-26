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Niğde'de havai fişek fabrikasında patlama: 1 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Niğde#Havai Fişek Fabrikası#Patlama
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2026 17:31

Niğde'nin Bor ilçesinde bir havai fişek fabrikasının yer altı deposunda meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir hastaneye kaldırılan bir yaralının hayatını kaybettiğini duyurdu.

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Kemerhisar beldesindeki özel bir firmaya ait havai fişek fabrikasında, saat 16.45 sıralarında, henüz bilinmeyen nedenle patlama oldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Niğdede havai fişek fabrikasında patlama: 1 kişi hayatını kaybetti

Yaralılar ambulanslarla Bor Devlet ve Niğde Eğitim ve Araştırma hastanelerine götürüldü. Hastaneye kaldırılan 2 yaralıdan Nuri Özkan doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaralı Yasin Demirbaş'ın ise tedavisinin devam ettiği belirtildi.
Niğdede havai fişek fabrikasında patlama: 1 kişi hayatını kaybetti

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'SORUŞTURMA BAŞLATILDI'

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir CNN Türk canlı yayınında yapmış olduğu açıklamada şu ifadeleri kullandı;

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"Üzülerek öğrendik. 1 kaybımız, 1 de ağır yaralımız var. Onun dışında sıkıntı gözükmüyor. Bildiğimiz kadarı ile meşale eleme bölümünde yaşandı. Savcılık da soruşturma başlattı. Yangın kontrol altına alındı. Çalışmalar devam ediyor. İlerleyen saatlerde daha detaylı açıklama yapılacak.

İşçi kapasitesi fazla olan bir yer ama net bir bilgi yok. Gelen bilgilere göre daha büyümeyecek gibi duruyor. Daha sağlıklı bir şey söylemek için vakte ihtiyaç var. Çevresinde yerleşim yeri yok. İkinci patlama riski yok bildiğimiz kadarıyla. İnşallah başka risk oluşturmaz. Gerekli tedbir alındı. Şu ana kadar çevreden destek talebimiz olmadı."

Niğdede havai fişek fabrikasında patlama: 1 kişi hayatını kaybetti

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Vali Nedim Akmeşe, havai fişek fabrikasındaki patlamada 1 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 1 vatandaşın da yaralandığını bildirdi.

Patlamanın ardından çıkan yangının söndürüldüğünü belirten Akmeşe, "Bu yerler güvenlik önlemleri alınmış şekilde konumlandırılıyor. İmalat bütün halde değil, parça parça yerlerde yapılıyor. Şu anda devam eden bir durum yok. Hayatını kaybeden vatandaşımıza başsağlığı, yaralı işçimize de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Vali yardımcısı başkanlığındaki komisyon da çalışmalarına başladı. Nedenine ilişkin çalışmalar ile adli ve idari işlemler yürütülecek." ifadelerini kullandı.

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Aynı fabrikada 27 Ocak 2018'de meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetmişti.

'ADLİ VE İDARİ İŞLEMLER YÜRÜTÜLECEK'

Niğde Valisi Nedim Akmeşe, havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili açıklamalarda bulundu. Akmeşe, "Bu yerler güvenlik önlemleri alınmış şekilde konumlandırılıyor. İmalat bütün halde değil, parça parça yerlerde yapılıyor. Şu anda devam eden bir durum yok. Hayatını kaybeden vatandaşımıza başsağlığı, yaralı işçimize de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Vali yardımcısı başkanlığındaki komisyon da çalışmalarına başladı. Nedenine ilişkin çalışmalar ile adli ve idari işlemler yürütülecek" dedi.

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#Niğde#Havai Fişek Fabrikası#Patlama

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