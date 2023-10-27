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Niğde'de geri dönüşüm tesisinde yangın: Kontrol altına alındı

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#Yangın#Niğde#İtfaiye
Niğdede geri dönüşüm tesisinde yangın: Kontrol altına alındı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2023 07:15

Niğde'nin Bor ilçesinde, organize sanayi bölgesindeki bir atık plastik geri dönüşüm tesisinde saat 04.00 sıralarında çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangını soğutma çalışmaları sürüyor.

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Bor ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir atık plastik geri dönüşüm tesisinde gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede yükselen alevler tesisin etrafını sararken bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Niğde valisi Cahit Çelik, tesis önüne gelerek yangın hakkında bilgi aldı. Ekipler, yangını kontrol altına almak için müdahaleyi sürdürüyor.

Niğdede geri dönüşüm tesisinde yangın: Kontrol altına alındı

KONTROL ALTINA ALINDI 

Niğde'nin Bor ilçesinde, organize sanayi bölgesindeki bir atık plastik geri dönüşüm tesisinde saat 04.00 sıralarında çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangını soğutma çalışmaları sürüyor. 

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#Yangın#Niğde#İtfaiye

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