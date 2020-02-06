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Adnan ÇELEBİ/ NİĞDE,(DHA)
Haber Giriş: 06.02.2020 - 15:31,Son Güncelleme:/

Niğde'de fırtına evlerin çatılarını uçurdu

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Niğde'de fırtına evlerin çatılarını uçurdu

NİĞDE'de etkili olan fırtına, evlerin çatılarını uçurdu. Çatılardan biri park halindeki aracın üzerine düştü.

Kent merkezi ile ilçelerinde gece yarısı başlayan fırtına, hayatı olumsuz etkiliyor. Vatandaşlara zor anlar yaşatan fırtına nedeniyle bazı binaların çatıları uçtu. Bor ilçesine bağlı Obruk köyünde ise uçan çatılardan biri park halindeki aracın üzerine düştü. Araçta maddi hasar meydana geldi.

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