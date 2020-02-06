Niğde'de fırtına evlerin çatılarını uçurdu

Kent merkezi ile ilçelerinde gece yarısı başlayan fırtına, hayatı olumsuz etkiliyor. Vatandaşlara zor anlar yaşatan fırtına nedeniyle bazı binaların çatıları uçtu. Bor ilçesine bağlı Obruk köyünde ise uçan çatılardan biri park halindeki aracın üzerine düştü. Araçta maddi hasar meydana geldi.