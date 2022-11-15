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Niğde'de feci kaza! Otomobil köprüden düştü: 1 ölü, 2 yaralı

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#Niğde#Trafik Kazası#KAZA
Niğdede feci kaza Otomobil köprüden düştü: 1 ölü, 2 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2022 12:53

Niğde'de Sıtkı Gümüş'ün (73), araca çarpmamak için manevra yaptığı otomobil, kontrolden çıkarak köprüden düştü. Kazada Gümüş hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

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Kaza, Çamardı ilçesi Atasan mevkisinde meydana geldi. Sıtkı Gümüş yönetimindeki otomobil, Mehmet Taşar'ın (66) kullandığı otomobile çarpmamak için direksiyonu kırdı.

Manevra yapan Gümüş'ün kontrolünü kaybettiği otomobil, 10 yüksekliğindeki köprüden uçtu. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Gümüş ile eşi Bergüzar Gümüş (73) ve Zeynep Mutlu (65) yaralandı. Sağlık ekiplerince 3 yaralı, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen ağır yaralı olan Sıtkı Gümüş, hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Niğde#Trafik Kazası#KAZA

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