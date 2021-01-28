MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriNiğde'de feci kaza! Köprü duvarına çarptı: 3 ölü
GeriGündem Niğde'de feci kaza! Köprü duvarına çarptı: 3 ölü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
NİĞDE (AA)
Haber Giriş: 28.01.2021 - 10:43 | Son Güncelleme:

Niğde'de feci kaza! Köprü duvarına çarptı: 3 ölü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Niğde'de feci kaza! Köprü duvarına çarptı: 3 ölü
Abone Olgoogle-news

Niğde'de inşaat halindeki köprünün duvarına çarpan otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti.

Mustafa Aygün idaresindeki 51 AAU 575 plakalı otomobil, Devlet Bahçeli Bulvarı'nda inşaatı devam eden köprünün duvarına çarptı.

Kazada sürücü ile araçtaki Aykut Akcan ve Hakan Türker hayatını kaybetti.

Niğdede feci kaza Köprü duvarına çarptı: 3 ölü

Cenazeler, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Niğdede feci kaza Köprü duvarına çarptı: 3 ölü

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle