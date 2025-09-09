×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Niğde'de feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Niğde#Trafik Kazası#KAZA
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2025 09:10

Niğde'de emniyet şeridindeki çekicinin römorkuna çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Haberin Devamı

Edinilen bilgiye göre kaza, Niğde-Pozantı Otoyolu'nun Sazlıca mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine seyreden 20 APL 512 plakalı otomobil, emniyet şeridinde duran 51 AR 130 plakalı çekiciye bağlı 51 ACU 176 plakalı yarı römorka arkadan çarptı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın şiddetiyle otomobildeki 2 kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, 3 kişi de yaralandı. Kaza sonrası yolun 2 şeridi ulaşıma kapanırken ihbarla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirlenirken yaralı 3 kişi, ilk müdahalenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Niğde#Trafik Kazası#KAZA

BAKMADAN GEÇME!