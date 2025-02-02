Niğde'de erkek arkadaşını kalbinden bıçaklayarak öldürdü

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Olay, gece saatlerinde Kale Mahallesi Eski Valikonağı Caddesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre İ.Ü., sevgilisinin kaldığı eve gitti. Çift arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. İ.Ü. cebinden çıkardığı bıçağı sevgilisinin kalbine sapladı. Gürültüyü duyan komşuların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Hakan Gürkan'ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan Gürkan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İ.Ü., polis tarafından gözaltına alındı. Gürkan'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. İ.Ü., sorgusu için emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)