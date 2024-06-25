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Niğde'de düğünde çıkan kavga korkunç bitti! Kuzeni tarafından öldürüldü

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#Niğde#Bıçaklı Saldırı #Cinayet
Niğdede düğünde çıkan kavga korkunç bitti Kuzeni tarafından öldürüldü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2024 10:47

Niğde'de bir düğünde çıkan kavgada 19 yaşındaki Serhat Elçik, 16 yaşındaki kuzeni Y.İ. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

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Olay, gece saatlerinde merkeze bağlı Yeşil Gölcük beldesinde meydana geldi. Serhat Elçik ile halasının oğlu Y.İ. arasında katıldıkları düğünde bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Y.İ., kuzeni Elçik'i bıçakla yaraladı.

İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı Elçik, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Elçik, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olaydan sonra kaçan Y.İ. jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Y.İ.'nin jandarmadaki sorgusu devam ediyor.

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#Niğde#Bıçaklı Saldırı #Cinayet

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