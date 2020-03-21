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Ali KADI/NİĞDE, (DHA)
Haber Giriş: 21.03.2020 - 15:16,Son Güncelleme:/

Niğde'de de boş tabut paniğe neden oldu

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Niğde'de de boş tabut paniğe neden oldu
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NİĞDE'de yol kenarında unutulan tabut, paniğe neden oldu.

Bor ilçesi Başpınar Mahallesi'nde, yol kenarında tabut olduğunu görenler polise haber verdi.

Bölgeye gelen polis ekipleri, boş olan tabutun kim ya da kimler tarafından bırakıldığını araştırmaya başladı. Yapılan çalışmalar sonunda da tabutun Almanya'dan Türkiye'ye getirilen cenazeye ait olduğu ortaya çıktı. Almanya'dan içinde cenazeyle getirilen tabutun, cenaze aracına sığmadığı, bunun üzerine cenazenin başka bir tabuta aktarılıp defin için götürüldüğü, boş kalan tabutun ise bulunduğu yerde unutulduğu belirlendi.

Tabut, görevliler tarafından götürüldü.

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