Niğde'de cinayet şüphelisi diğer kardeş de yakalandı

Olay, dün saat 15.00 sularında sanayi sitesindeki iş yerinde meydana geldi. Demir ustası Bilal Duyar, iş yerini basan K.A. ve kardeşi O.A. ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine O.A. tabancayla Duyar'a ateş etti. Duyar boynundan yaralanırken, K.A. ve kardeşi O.A. iş yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Duyar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Duyar, kurtarılamadı. Duyar'ın cesedi otopsi için morga kaldırıldı.



Saldırganları bulmak için çevrede araştırma yapan ekipler, K.A.'yı kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı. Polis tarafından aranan O.A. ise bugün sabah gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki kardeş adliyeye sevk edildi.

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