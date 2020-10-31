MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri Niğde'de büyükbaş hayvan çiftliğinde yangın çıktı
GeriGündem Niğde'de büyükbaş hayvan çiftliğinde yangın çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Ali KADI/NİĞDE, (DHA)
Haber Giriş: 31.10.2020 - 16:07 | Son Güncelleme:

Niğde'de büyükbaş hayvan çiftliğinde yangın çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Niğde'de büyükbaş hayvan çiftliğinde yangın çıktı
Abone Olgoogle-news

NİĞDE’de bir büyükbaş hayvan çiftliğinde yangın çıktı. Çiftlikte bulunan saman balyaları ve bir kamyonet kullanılmaz hale gelirken, hayvanlar ise zarar görmedi.

Merkeze bağlı Efendibey Mahallesi'nde, öğle saatlerinde Turgut Yaşar'a ait büyükbaş hayvan çiftliğinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Samanları koydukları bölümden alevlerin yükseldiğini gören Yaşar, durumu polis ve itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alev alan saman balyalarına ve çiftliğin içindeki kamyonete müdahale etti. Yangın, ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Alevlerin arasında kalan kamyonet kullanılmaz hale gelirken, çiftlikte 200 bin liralık maddi zarar olduğu belirtildi. Çiftlikteki büyükbaş hayvanlar ise ekiplerin çalışması sonucu yangından zarar görmeden kurtarıldı. 

Polis, yangının çıkış sebebini belirleyebilmek için çalışma başlattı. 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle