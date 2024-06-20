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Niğde'de bir mahallede kuduz alarmı: Karantina altına alındı

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#Kuduz#Niğde#Bor
Niğdede bir mahallede kuduz alarmı: Karantina altına alındı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2024 11:09

Niğde'nin Bor ilçesinde kuduz şüphesi nedeniyle Kemerhisar Kasabası Cumhuriyet Mahallesi'nin karantina altına alındığı açıklandı.

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Niğde Valiliği tarafından yazılı açıklamada, 18 Haziran günü H.Ş. adlı kişinin Kemerhisar Kasabası Cumhuriyet Mahallesi'nde köpek ısırması sonucu hastaneye kaldırıldığı, ısıran köpeğin ise bir süre sonra öldüğü bildirildi. Köpekten alınan örneğin kuduz yönünden incelenmek üzere Konya Veteriner Kontrol ve Orman Müdürlüğüne gönderildiğinin belirtildiği açıklamada, analiz süreci tamamlanana kadar Kemerhisar Kasabası Cumhuriyet Mahallesi'nin karantinaya alınmasına, sahipsiz ve başıboş hayvanların toplatılarak barınaklara yerleştirilmesine, bölgeye hayvan giriş- çıkışının yasaklandığı, belediye, muhtar ve hayvan sahiplerinin hastalık şüphesi bulunan hayvanları diğer hayvanlar ve insanlarla temas etmeyecek şekilde kapalı bir alanda kontrol altında tutmasına karar verildiği duyuruldu.

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#Kuduz#Niğde#Bor

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