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Niğde'de Belaruslu dağcı ikiz kardeşler bulundu

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#Niğde#Dağ#Afad
Niğdede Belaruslu dağcı ikiz kardeşler bulundu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2024 17:37

NİĞDE'nin Çamardı ilçesindeki Aladağlar'a gitmek için yola çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Belarus uyruklu dağcı ikiz kız kardeş sağ olarak bulundu.

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Aladağlar'daki Sokullupınar'dan Kızılkaya zirvesine tırmanışa geçtikten sonra kendilerinden haber alınamayan Valentino ve Mariao İvankova, jandarma AFAD, UMKE ve gönüllü arama kurtarma ekiplerinin katıldığı çalışmada, Yahyalı ilçesindeki Ulupınar Mahallesi Hacer Ormanları Taşev mevkisinde bulundu.

İki kız kardeş, sağlık görevlileri eşliğinde Kayseri'ye sevk edildi.

 

NİĞDE VALİLİĞİNİN AÇIKLAMASI

Niğde Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada da "19 Kasım'da Çamardı ilçesi Demirkazık Dağı bölgesinde kayıp olarak bildirilen Belarus uyruklu iki kadının bugün saat 16.50 sıralarında Kayseri ili Yahyalı ilçesi Ulupınar Mahallesi Hacer Ormanları Taşev mevkisinde bulunduğu ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilmiştir." ifadesi kullanıldı.

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16 Kasım'da Aladağlar'ın Sokullupınar mevkisinden Kızılkaya zirvesine tırmanışa geçen Belarus uyruklu ikiz kardeş Valentino ve Mariao İvankova'dan haber alınamamış, 19 Kasım'da Belarus Konsolosluğunun Niğde Valiliğine bilgi vermesi üzerine arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

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#Niğde#Dağ#Afad

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