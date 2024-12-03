Niğde'de atölyede yangın! Ekipler sevk edildi

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Niğde Organize Sanayi Bölgesi'nde reklam panosu üretilen bir atölyede, saat 09.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden çalışanlar, iş yerini tahliye ederek itfaiyeye haber verdi. İhbarla yangın bölgesine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı. Niğde Valisi Cahit Çelik, iş yerine gelerek çalışmaları inceledi.

Olay yerine gelen Niğde Valisi Cahit Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, OSB'deki bir işletmede sabah saatlerinde yangın çıktığını, hem Bor hem de Niğde merkezdeki tüm itfaiye araçlarını buraya yönlendirdiklerini söyledi.

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Yangına müdahalenin devam ettiğini belirten Çelik, "İçeride kimse yok, can kaybımız yok, yaralı yok Ama gördüğünüz gibi yangının boyutu büyük. Plastik madde kullanıldığı için hem ham madde çok fazla hem de daha önce ürettikleri polietilen çerçeveler fazla. Öyle olunca da maalesef şu an hala yangına müdahale ediliyor. İnşallah en kısa sürede yangını kontrol altına alırız. Vatandaşımıza çok geçmiş olsun diyorum. Rabbim bizi bu tür yangınlardan, afetlerden korusun." diye konuştu.