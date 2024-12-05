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Niğde'de acı olay: Hamamda 2 kişi hayatını kaybetti

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#Niğde#Hamam#Soba
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2024 12:39

Niğde'nin Bor ilçesinde hamama müşteri olarak gelen B.N. (55) ile tellak Ş.A. (65), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

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İlçedeki bir hamamın erkekler bölümüne gelen B.N. ile tellak Ş.A.'nın yerde hareketsiz yattığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla hamama sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Niğdede acı olay: Hamamda 2 kişi hayatını kaybetti

Ekipler, B.N. ile Ş.A.'nın zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi. Hamamı boşaltan ekipler, çevreye güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Hamamda ölçüm yapan AFAD görevlileri, sobadan yüksek miktarda karbonmonoksit gazı sızdığını tespit etti. Cenazeler otopsi için morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Niğdede acı olay: Hamamda 2 kişi hayatını kaybetti

 

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#Niğde#Hamam#Soba

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