Niğde’de 7 katlı apartmanın çatısı yandı

Şahsüleyman Mahallesi Emin Erişingil Bulvarı üzerinde bulunan 7 katlı binanın çatısında, öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çatının tamamını sardı. Alevlerin ve dumanların yayıldığını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İtfaiye erlerinin yoğun çalışmasıyla yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının da tamamlandığı yangında, can kaybı yaşanmadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.