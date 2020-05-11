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Ali KADI/NİĞDE, (DHA)
Haber Giriş: 11.05.2020 - 16:28,Son Güncelleme:

Niğde’de 7 katlı apartmanın çatısı yandı

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Niğde’de 7 katlı apartmanın çatısı yandı
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NİĞDE’de 7 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla söndürüldü.

Şahsüleyman Mahallesi Emin Erişingil Bulvarı üzerinde bulunan 7 katlı binanın çatısında, öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çatının tamamını sardı. Alevlerin ve dumanların yayıldığını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İtfaiye erlerinin yoğun çalışmasıyla yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının da tamamlandığı yangında, can kaybı yaşanmadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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