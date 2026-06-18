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Niğde'de 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1'i ağır 10 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Niğde#Zincirleme Kaza#Trafik Kazası
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2026 07:15

Niğde'de iki kamyonet ve bir hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kazada 1'i ağır 10 kişi yaralandı.

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Kaza, gece saatlerindi Niğde-Kayseri kara yolu Gümüşler Kavşağında meydana geldi. Sürücülerin isimleri öğrenilemeyen 51 ACL 545 plakalı hafif ticari araç ile 33 AGY 582 ve 51 AEZ 304 plakalı iki kamyonet henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Niğdede 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1i ağır 10 yaralı

Kazaya karışan araçlarda yaralanan 10 kişi, ambulanslarla Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 1’inin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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#Niğde#Zincirleme Kaza#Trafik Kazası

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