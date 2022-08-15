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Niğde’de 2 torunu olan çift, aynı fakülteyi kazandı

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#Niğde#YKS#Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
Niğde’de 2 torunu olan çift, aynı fakülteyi kazandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2022 16:57

Niğde’de 2 çocuk ve 2 torunları olan Mahmut (60)- Ayşe Çakır (52) çifti, yıllardır kurdukları hayali gerçekleştirerek, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İletişim Fakültesi'ni kazandı. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü'ne yerleşen çift, torunları ve çocuklarıyla birlikte fakülteyi gezdi.

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Kentte 35 yıl önce evlenen Mahmut ve Ayşe Çakır çiftinin Şeyma ve Ahmet Enes isimlerinde iki çocukları dünyaya geldi. Bir kamu kurumunda çalışan Mahmut Çakır ile terzilik ve kantin işletmeciliği yapan eşi Ayşe Çakır, yıllarca hem iş hayatıyla hem de çocuklarını büyütmekle uğraştı. Bu süreçte eğitim hayatlarını tamamlayan çocuklardan Şeyma Engin sınıf öğretmenliği, Ahmet Enes ise arkeolog oldu. Mahmut Çakır da geçen yıl emekli oldu. Yıllardır özlemini çektikleri üniversite hayatını tatmak isteyen çift, yaptıkları hazırlık ardından Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girdi. Ayşe Çakır, 274.92, Mahmut Çakır ise 267.65 puan aldı. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İletişim Fakültesi'ni kazanan çift, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü'ne yerleşti. Çakır çifti, çocukları ve torunları Yusuf Alp (6) ve Ali Aybars Engin (4) ile birlikte fakülteyi gezerek, öğrenci sıralarına oturup fotoğraf çektirdi.

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'HAYATI BİRLİKTE YAŞAMAK LAZIM'

Hayallerini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu söyleyen Ayşe Çakır, "İki çocuğumuzu okutmak için birçok şeyden vazgeçtik. Artık onlar hayatlarını kurmaya başlayınca onların da desteğiyle karı-koca beraber hayatın devam ettiğini de göstermek istedik gençlere. İmza atarken sadece 'iyi günde kötü günde, hastalıkta sağlıkta' diyoruz ya, hayatı birlikte yaşamak lazım. Okulda da sınıfta da birlikte yaşamak lazım. Biz de eşimle bunun için uğraştık. Çok şükür nasip oldu. Aynı sınıfı aynı bölümü okuyacağız. Mutluyuz. Bize 'Okuyup da ne yapacaksın?' diyenler oldu. Okumanın yaşı yok. Herkesin mutlaka kendilerini geliştirmek için okuması gerekiyor" dedi.

Niğde’de 2 torunu olan çift, aynı fakülteyi kazandı

'HANIMIM BENDEN YÜKSEK NOT ALDI'

Eşiyle üniversite okuyacağı için çok heyecanlı olduğunu belirten Mahmut Çakır ise "Bu sıralara oturmak bizim için erişilmez bir yerdi. Allah herkese nasip etsin. Gençlere örnek olmak çok güzel bir şey. Yıllarca çocukları çalıştırırken kendimiz de çalışmışız. Ucundan baktık, günde 3-5 soru çözdük. Terzide, dükkanda kendi kendimize çalıştık. Eski kitapları buldukça çalıştık. Hanımım benden yüksek puan aldı" diye konuştu.

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'20 YAŞINDA ARKADAŞLARI OLACAK'

Çiftin oğlu Ahmet Enes Çakır da "Ablam öğretmen oldu, ben de arkeolog ve dalgıcım. Ailecek okumanın duygusunu yaşayacaklar. Onlar da bizim ne yaşadığımızı, üniversite ortamını kendileri görecek. 20 yaşında arkadaşları olacak. Hoş bir duygu” dedi.

Niğde’de 2 torunu olan çift, aynı fakülteyi kazandı

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#Niğde#YKS#Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

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