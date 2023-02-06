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Niğde Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası! Çok sayıda yaralı var

Güncelleme Tarihi:

#Niğde#Otoyol#Trafik Kazası
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2023 15:56

Niğde Otoyolu'nda otomobil ve şehirlerarası otobüslerin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine otoyola çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Ekiplerin otoyoldaki çalışmaları devam ediyor.

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Zincirleme trafik kazası, Niğde Otoyolu'nun 81. kilometresinde saat 11.00 civarında meydana geldi. Yoğun kar yağışı ve sisin etkili olduğu yolda, otomobil ve şehirlerarası otobüsler olmak üzere yaklaşık 15 araç zincirleme kazaya karıştı. Kazada, yolcu otobüsünün birinde şoförün ağır yaralı olduğu belirtilirken, onlarca hafif yaralı olduğu öğrenildi. Vatandaşların ihbarı üzerine otoyola çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Ekiplerin otoyoldaki çalışmaları devam ediyor.

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#Niğde#Otoyol#Trafik Kazası

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