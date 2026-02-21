×
Gündem Haberleri

Niğde Kalesi'nin istinat duvarı aşırı yağış nedeniyle çöktü

Niğde Kalesinin istinat duvarı aşırı yağış nedeniyle çöktü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2026 13:42

Niğde Kalesi'nin 8 metrelik istinat duvarı, aşırı yağış nedeniyle çöktü. Ekipler, olası bir göçük altında kalma ihtimaline karşı inceleme yaptı. Teknik inceleme sonrası bölgede iş makineleri ile temizlik çalışması başlatıldı.

Kale Mahallesi'nde, kentin simgesi olan Niğde Kalesi'nin istinat duvarı, sabah saatlerinde büyük bir gürültüyle çöktü. İhbarla olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, olası bir göçük altında kalma ihtimaline karşı çalışma başlattı.

Ekipler, sismik dinleme cihazı ile 8 metre uzunluğundaki kale yolunda inceleme yaptı. Ekipler ayrıca göçük alanına doğru seslenerek, "Sesimi duyan var mı?" çağrısında bulundu.

Teknik inceleme sonrası herhangi bir canlılık belirtisi bulunamazken, bölgede iş makineleri ile temizlik çalışması başlatıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

