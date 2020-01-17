Niğbolu Savaşı Tarihi - Niğbolu Savaşı önemi, nedenleri ve sonuçları

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25 Eylül 1936’da Osmanlı Devleti ile Haçlılar arasında yapılan savaştır.

Niğbolu Savaşı Tarihi

Niğbolu Savaşı Osmanlı Devleti ve Haçlı birliklerinin 25 Eylül 1396 yılında karşı karşıya gelmesi ile gerçekleşmiştir. Haçlı seferlerine destek veren Batı liderleri kısa sürede büyük bir ordu hazırlanmasında etkili olmuştur. Günümüz Türkiye topraklarının tamamının alınması hedeflenmiştir.

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Osmanlı Devleti yönetiminde ise Yıldırım Beyazıt bulunmaktaydı. Haçlı ordusunun Tuna Nehrini geçerek Osmanlı topraklarına girmesi ile savaş başlamıştır. Niğbolu Savaşı öncesinde Osmanlı savaşı İstanbul’u kuşatma altına almıştır. Bu durum Batı ülkelerini harekete geçmişlerdir. Niğbolu Kalesine yönelen Haçlı güçlerinin haberini alan Yıldırım Beyazıt İstanbul kuşatmasını kaldırmıştır. Askeri birliği toplayarak Niğbolu Kalesini korumaya yönelmiştir.

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Haçlı Ordusu ile Osmanlı Ordusunun karşılaşması ile birlikte Niğbolu Savaşı başlamıştır. Zorlu ve bir o kadar da hızlı bir savaş olmuştur. Üç saat süren savaş Osmanlı Ordusunun mağlubiyeti ile sonuçlanmıştır. İstanbul’u Osmanlı kuşatmasından kurtarmayı amaçlayan Niğbolu Savaşı Osmanlının zaferi ile sonuçlanmıştır. Türklerin Balkanlardan atılması için düzenlenen bu sefer, Türklerin Balkanlarda varlığının devam edeceğini gösteren bir savaş olarak tarihte yerini almıştır.

Niğbolu Savaşının Nedenleri

- Yıldırım Beyazıt Anadolu ve Rumeli arasında toprak bütünlüğünü sağlamak istemiştir. Bu istekle İstanbul’u kuşatmıştır. İstanbul’u fethederek Osmanlı Devleti topraklarını genişletmek ve korumak istemektedir. Bu güçlenme hareketi Niğbolu Savaşı nedenleri arasında ilk sırada yer almaktadır.

- Bu kuşatma karşısında Bizans İmparatorluğu Batı ülkelerinden destek istemiştir. Batı hükümdarları ise Osmanlı'nın güçlenmesinden büyük rahatsızlık duymaktadır. Bu rahatsızlık ise Niğbolu Savaşının bir diğer önemli nedenidir.

- Aşağı Tuna bölümünde ise Macarlar ve Osmanlı arasında bulunan hâkimiyet sorunu savaş nedenleri arasında yer almaktadır. Bulgaristan ise üstünlük sorunu yaşanmaktadır.

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- Bu yıllarda Ege Denizinde, Arnavutluk’ta ve Mora Yarımadasında Osmanlı Venedik rekabeti sürmektedir.

- Papa Macarlara Haçlı seferi çağrısında bulunmuştur.

- 1393 yılında Osmanlı Devleti’nin Bulgar Krallığına son vermesi olayları Niğbolu Savaşının yaşanmasına neden olmuştur.

Niğbolu Savaşı Sonuçları

- Haçlı seferlerinin Türkleri Balkanlardan atma isteği ile düzenledikleri 3. sefer olan savaşı Osmanlı Devleti kazanmıştır.

- Osmanlı’nın Balkanlarda varlığı kesinlik kazanmıştır. Eflak ve Boğdan Osmanlı egemenliğine girmiştir.

- Osmanlı Selanik'i almış ve Mora Yarım Adasına sefer düzenlemiştir.

- Bizans İmparatorluğu’na Batı’dan gelebilecek tüm yardımların önlenmesi mümkün hale gelmiştir. İstanbul'un fethi için Osmanlı Devleti avantajlı hale gelmiştir.

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- Balkanlarda güvenliğin sağlanmasında etkili olan Niğbolu Savaşı sonrası, Yıldırım Beyazıt Anadolu’da Türk siyasal birliğini sağlamak üzere harekete geçti.

- Abbasi Halifesi Yıldırım Beyazıt a Sultanı İklimi Rum yani Anadolu’nun Sultanı unvanını vermiştir.

Niğbolu Savaşının Önemi Nedir?

Niğbolu Savaşı Osmanlı ve Türk tarihinde büyük bir öneme sahiptir. Osmanlının toprak bütünlüğünü sağlama ve koruma yönünde büyük bir avantaj elde etmesi açısından önemli bir yere sahiptir.

Balkanlarda Türk varlığının uzun süre olacağı mesajı verilmiştir. Türkleri Balkanlardan atma ve Osmanlı gücünü zayıflatma çabaları bir kez daha başarısız olmuştur. Batıdan Bizans’a gelebilecek destek ve yardımların yolu kesilmiş oldu. Bu durum ise İstanbul’un fethinin yollarını açmıştır. Haçlı ordularının Osmanlı’yı yenme ve Ortadoğu’ya uzanma hayali bir kez daha başarısız olmuştur.

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Niğbolu Savaşı Eflak ve Boğdan’ın Osmanlı topraklarına katılmasını sağlarken, Bizans’ın da Osmanlı’ya vergi vermesi zorunluluğu açısından büyük önem taşımaktadır.