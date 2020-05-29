Nida isminin anlamı nedir? Nida ne demek

Nida Arapça kökenli bir isimdir. Türkçe karşılığı olarak ise, ‘Bağırma, seslenme ya da ses verme’ biçiminde ifade edildiğini söylemek mümkün. Ancak daha birçok değişik anlamları üzerinden de ele alınmaktadır.

Nida İsminin Anlamı

Nida hem erkek hem de kız çocukları için kullanılabilecek bir isimdir. Yani unisex bir isim olması ile beraber minik yavrunuz adına değerlendirebilirsiniz. Değişik anlamları üzerinden ele alabilir ve beğendiğiniz anlama hitaben bebeğinize bu ismi verebilirsiniz.

- Bağırma ya da seslenme,

- Ses verme,

- Seslenme ya da hitap etme sanatı,

- Kur'an'da Bakara suresi 171. ayette geçmektedir,

Beğeni toplayan son dönemlerdeki en güzel isimler arasında Nida gelmektedir. Daha çok kız çocukları için günümüzde kullanılsa bile erkek çocukları adına da değerlendirilecek güzel bir addır. Genelde gündelik yaşamda bağırmak ya da seslenme şeklinde anlamı üzerinden kullanılmaktadır. Aynı zamanda seslenme ya da hitap etme sanatı olarak da farklı yerlerde kullanılan bir isimdir.

Kız çocukları için ise harika bir isim olarak öne çıkıyor. Tek başına kullanılması ile beraber farklı isimlerle de bir araya getirebilirsiniz. Unisex bir ad olduğundan dolayı erkek ya da kız çocuklarınız için kişisel isteklere bağlı olarak değerlendirebilirsiniz.