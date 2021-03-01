Nicolas Sarkozy kimdir kaç yaşında?

Nicolas Sarkozy 28 Ocak 1955 tarihinde Fransa Paris'te dünyaya geldi. Eski Fransa cumhurbaşkanı ve Andorra eş prensidir.

Babası Pál Sárközy de Nagybocsa Macardır, annesinin babası Benico Mallah kökeni ortaçağda İspanya'dan Osmanlı'ya sığınmış olan Sefarad Yahudilerine dayanmaktadır.

Édouard Balladur Hükümeti'nde Bütçe Bakanı ve hükûmet sözcüsü oldu. 1995 Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Édouard Balladur'ü destekledi ve kampanya sözcülüğünü üstlendi. Jean-Pierre Raffarin'in ilk hükûmeti (2002-2004) ve Dominique de Villepin Hükümeti'nde (2005-2007) İçişleri Bakanı ve hükûmetin iki numaralı ismi olarak görev yapan Sarkozy, 2004 yılında 3. Jean-Pierre Raffarin Hükümeti'nde Maliye Bakanı oldu. 16 Mayıs 2007 tarihinde Jacques Chirac'ın yerine Cumhurbaşkanı seçildi. Cumhurbaşkanı Sarkozy 2 Şubat 2008'de eski İtalyan manken Carla Bruni ile 3. evliliğini yaptı.

2011 yılında patlak veren Libya İç Savaşı sürecinde aktif rol oynadı. Şahsi inisiyatifi ile organize edilen ve 19 Mart 2011 tarihinde Paris'te gerçekleşen konferansta Libya’ya doğrudan askerî müdahale kararı alındı. Harmattan Operasyonu adı verilen bu dış müdahale sonucu Kaddafi rejimi Ağustos 2011’de fiilen yıkıldı. Onun Libya üzerindeki bu ısrarlı ilgisi daha sonra uzun süre tartışma konusu oldu. Hatta kaçak durumdaki Muammer Kaddafi‘nin 20 Ekim 2011 tarihinde yakalanarak infaz edilmesinde doğrudan etkin olduğuna dair iddialar basına yansıdı.

16 Ocak 2012 tarihinde Altın Post Şövalyeleri Tarikatı tarafından şövalyelik nişanı ile ödüllendirildi.

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne alınması taraftarı olmadığını açıkça ifade etmiştir. 2012 yılında Senato'dan geçirdiği Ermeni Soykırımını İnkarının Cezalandırılması Yasası, Fransa Anayasa Konseyi tarafından iptal edilmiştir.

21-22 Nisan 2012'de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleri ilk turuna katılan 10 aday arasında %28.63 oy alan Sosyalist parti adayı François Hollande'nin ardından %27.18 oy ile ikinci tura kalmıştır. 5-6 Mayıs 2012 Tarihlerinde yapılan 2. tur sonucunda Cumhurbaşkanlığı seçimlerini oyların %51.9'nu alan Sosyalist Parti adayı François Hollande'ye karşı kaybetmiştir. Cumhurbaşkanlığı görev süresinin dolmasının ardından Anayasa Konseyi tabii üyesi olarak göreve başlamış ancak 2012 cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasındaki usulsüzlükler nedeniyle görevinden istifa etmiştir. 29 Kasım 2014 tarihinde UMP genel başkanlığına seçilmiştir.