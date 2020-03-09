Nicel ne demek? Nicel ve nitel anlam nedir?

Nitel ve nicel anlamı açısından cümle içerisinde farklı şekillerde kullanılmaktadır. Genel açıdan nicelin sayısal olarak ölçüm anlamına geldiğini söylemek mümkün. Nitel ise belli başlı bazı unsurların ne gibi özelliklere sahip olduğunu anlatan soyut bir tabirdir. Diğer ifade ile nicel somut anlamı taşırken nitel ise soyut anlam üzerinden cümle içerisinde kullanılabilmektedir.

Nicel Ne Demek?

Herhangi bir somut durumun ölçülebilmesi, sayılabilmesi ve artıp azalma durumunu göstermesine nicel denmektedir. Diğer bir ifadeyle uzunluk ve kısalık, ağırlık ya da mesafe gibi unsurlar nicel olarak bilinir. Bu anlam üzerinden bir örnek vermek gerekirse;



‘’Yüksek bir bina olduğunu söylemek gerekir.’’



Burada nicel bir anlam vardır ve binanın ölçülebilir miktarı göz önünde bulundurularak cümle içerisinde kullanılır. Yani somut bir bilgi ön plana çıkmaktadır.

Nitel Ne Demek?

Nitel kelimesi ise daha farklı bir anlam taşır. Herhangi bir şeyin ya da durumun ne gibi özelliklere sahip olduğun ya da nasıl olduğunu anlatan bir olgudur. Daha çok soyut bir kavram olarak herhangi bir olgunun varlıksal özelliklerini yansıtan bir anlamı vardır. Bunu bir örnekle açıklamak gerekirse;

‘’Bizim ideallerimiz her zaman yüksekti.’’

Burada soyut bir kavramdan bahsedilmekte ve belli bir kişinin amacı ya da özelliği ortaya çıkarılmaktadır.

Nicel Ve Nitel Anlam

Nicel ve Nitel okunuş olarak birbirine yakın olsalar dahi anlam açısından oldukça farklıdır. Zira nicel sayılabilen bir somut kavram olarak öne çıkıyor. Özellikle uzunluk ve kısalık ile mesafe veya ağırlık gibi durumlarda nicel kelimesi cümle içerisinde kullanılır. Nitel ise herhangi bir durumun ya da kişinin ve olgunun özelliklerini, nasıl bir yapıya sahip olduğunu anlatan soyut kavramlardır. Bu anlamları bilmek suretiyle cümle içerisinde ya da farklı yerlerde kullanabilirsiniz.