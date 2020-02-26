Nfc nedir? Nfc etiketi ne demek? Nfc nasıl kullanılır?

Near Field Communication yani NFC'nin Türkçe anlamı Yakın Alan İletişimi şeklindedir. WİFİ ve Bluetooth gibi çalışan fakat onlardan daha düşük çaplı bant genişliği bulunan, yaklaşık olarak 4 santimetre mesafeyle kablosuz şekilde çalışan iletişim teknolojisidir.



NFC teknolojisi, temel şekilde bu teknolojiyle çalışan cihazlar içerisinde ufak mesafede birbirleriyle veri alışverişi yapılmasına olanak tanır. NFC, dosya taşımak yerine elektronik bilgi aktarımını sağlamaktadır.



Son dönemlerde Bankacılık reklamları içerisinde telefonla ödeme yapma uygulamasını çokça görülmektedir. İşte bu uygulama NFC teknolojisiyle yapılıyor. Telefon, kredi kartı pos cihazına yaklaştırıldığı zaman daha önceden ayarları yapılan banka bilgileri NFC vasıtasıyla pos cihazına aktarılarak ödeme işlemleri gerçekleştirilmiş olur. NFC işlemi, buna göre pek çok işlemde kullanılmaktadır. Elektronik kapı girişinde kart yerine telefonla giriş yapılabilir. Bu işlemlerin yapılması adına yalnızca bilgilerin telefona tanımlanarak etiketlenmesi gerekmektedir.



NFC Etiketi Ne Demek?



NFC teknolojisi yani Yakın Alan İletişimi; mobil telefonlar, müşteri elektroniği ve bilgisayarlar ile etkileşim adına dizayn edilmiş kablosuz, kısa mesafeli, kişisel iletişim sahası teknolojisidir. Yakın Alan İletişimi ile manyetik alan indüksiyonu kullanılarak çalışmaktadır ve etiket okuyucu işleve ehildir.



NFC teknolojisinin daha önce de belirtildiği üzere Yakın Alan İletişimi şeklinde Türkçe dilinde kullanıldığını belirtmek doğru olacaktır. NFC sayesinde yakın alan içerisinde pek çok işlem rahat bir şekilde yapılabilir.



NFC Nasıl Kullanılır?



NFC teknolojisinin nasıl kullanıldığına dair bilgi vermek doğru olabilir. Ancak bilinmesi gereken önemli bir husus vardır. Eğer kişinin telefonunda NFC desteği yok ise bahsi geçen yerde ''NFC'' veya ''Android Beam'' ifadelerine rastlanmaz. Peki, NFC destekli telefonlarda NFC nasıl açılır?



- Ayarlardan Diğer'e gidilmelidir.



- Etkinleştirmek adına ''NFC'' kısmına dokunulmalıdır. Android Beam işlevinin de otomatik şekilde açılacağı bilinmelidir. Android Beam otomatik şekilde açılmaz ise, dokunulmalı ve açmak adına ''Evet'' seçilmelidir. Bu şekilde NFC kullanılır olacaktır