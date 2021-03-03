Nezle, grip ve coronavirüs belirtileri arasındaki farklar neler? İşte fark tablosu

Grip, nezle, alerji ile koronavirüsde (kovid-19) birbirine benzer şikayetler söz konusudur. Yaz aylarının sona erdiği ve sonbahara merhaba dediğimiz bu günlerde mevsim geçişi ve havaların yavaş yavaş soğuması nedeniyle grip, nezle, alerji gibi üst solunum yolu enfeksiyonları görülecektir. Grip, koronavirüsle aynı şekilde bulaşmaktadır. Yakın mesafede, kapalı ortamda risk artmaktadır. Sağlık Bakanımız Sayın Dr.Fahrettin KOCA’nın da dile getirdiği gibi “koronavirüse karşı alınan üç tedbiri sıkı uygularsak, grip vakalarını da azaltmış oluruz. Lütfen daha dikkatli olalım. Aynı anda iki virüsle savaşmak zorunda kalmayalım.”

Bulaşma şekli birbiri ile aynı olan koronavirüs (covid-19) ve grip (influenza) virüslerinden korunmak için maske, sosyal mesafe ve temizlik tedbirlerine riayet edilmesi çok önemlidir.

Koronavirüs ve grip virüslerinin sebep olduğu şikayetlerin hemen hemen aynı olması ve diğer üst solunum enfeksiyonlarının gösterdiği belirtilerin birbirine karıştırılmaması için bir aşağıdaki tablodan yararlanabilirsiniz.