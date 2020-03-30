Nezdinde Ne Demek? Nezdinde Nedir? Nezdinde Tdk Kelime Anlamı

Türkçede çok sık kullanılan nezdinde kelimesi bir zarf olarak değerlendirilmektedir. Özellikle günümüzde pek çok insan bu kelimenin anlamını tam olarak bilmiyor. Bu yüzden cümle içerisinde yanlış kullanım yaşanabilmektedir.

Nezdinde Ne Demek?

Kelime anlamı itibariyle nezdinde ‘yanında, huzurunda ve gözetiminde’ anlamları taşımaktadır. Bu üç anlam kapsamında farklı cümlelerde gündelik yaşamda rahatlıkla kullanılabilir. Bir kişi ya da bir eşya ve benzeri unsurun yanında, huzurunda ve gözetiminde olarak dile getirilmektedir.

Nezdinde Nedir?

Nezdinde özellikle bir kişinin yanında olması, gözetiminde veya huzurunda bulunması gibi anlamda üzerinden kullanılır. Bunu bir örnekle açıklamak gerekirse;

‘’ Senin nezdinde şu satışı tamamlayalım.’’

Burada anlatılmak istenen senin yanında ya da gözetimi altında ve huzurunda gibi anlamlar üzerinden dile getirilmektedir.

Nezdinde TDK Kelime Anlamı

Türk Dil Kurumu açısından nezdinde kelimesi ‘huzurunda, gözetiminde ve yanında’ şeklinde geçmektedir. Cümle içerisinde bu kalıplar üzerinden farklı amaçlar altında kullanılabilir. Özellikle herhangi bir ya da birden fazla kişinin başka bir kişi ya da eşyanın şahitliğinde bir durumun yapılması olarak kullanılmaktadır. Gündelik yaşam içerisinde ya da yazılı ve sözlü olarak bu anlamı kapsamında kullanabilir.