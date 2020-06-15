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Haber Giriş: 15.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Neye hizmet ettikleri milletin malumu

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Neye hizmet ettikleri milletin malumu
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başak Demirtaş’a yönelik çirkin paylaşıma tepki gösterdi.

Altun Twitter mesajında şunları vurguladı: “Sosyal medya mecralarında her gün Sayın Cumhurbaşkanımıza, ailesine, çalışma arkadaşlarına hakaret edenler bugün adı sanı belli olmayan bir müptezelin terbiyesizliğini bir kesime mal etmeye çalışıyorlar. Oysa ki hakikati ve ahlaklı davranmayı her alanda savunanlar bizleriz. Terör örgütlerine sırtını dayayanları mağdur pozisyona iten bu ahlaksızların kimler oldukları ve neye hizmet ettikleri milletimizin malumudur. Bu noktada kimsenin kendine ahlaki üstünlük atfetmesinin ya da aşağılık kompleksine girmesinin bir anlamı yoktur. Gerçekler ortadadır. Kimse hakaret etmesin, kimsenin izzeti hedef alınmasın diye en çok mücadele eden de biziz. Çünkü adı, sanı ve makamı belli olan kimi muhalefet partililerin küfür ve hakaretlerine yıllardır en çok maruz kalmış olan da biziz. Hamdolsun temiz siyaseti, temiz toplumu savunan biziz!”

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