NEXT Teknofest Sosyal 250 binden fazla kullanıcıya ulaştı

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Yerli sosyal medya uygulaması NEXT Teknofest Sosyal uygulamasının kullanıcı sayısı 250 bini aştı. Vatandaşlardan tam not alan ve verileri Türkiye'de barındıran uygulama, hem güvenlik hem de dijital özgürlük konusunda rakiplerine nazaran önemli avantaj sağlıyor.

GAZZE'Yİ ARTIK SUSTURAMAYACAKLAR

Özellikle Gazze konusunda paylaşımların engellendiği ve bazı hesapların kapatıldığı yabancı platformlara kıyasla NEXT Teknofest Sosyal uygulaması her yönüyle insanlara fikirlerini beyan edebilecekleri geniş bir özgürlük alanı sunuyor.

GROK'A YERLİ RAKİP

Haber, gündem, yaşam, bilim ve teknoloji gibi içeriklerin yer aldığı bir sosyal medya platformu olan NEXT Sosyal'in en dikkat çeken özelliklerinden biri de, 'ahlaklı yapay zekâ' vizyonuyla geliştirilen T3AI isimli yapay zekâ asistanı. 'Ahlaklı yapay zekâ' T3AI, küfürlü paylaşımları nedeniyle tepkilerin odağındaki X platformunun yapay zekâ uygulaması Grok'a ciddi bir rakip olarak değerlendiriliyor.

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"BÜYÜK SÜRPRİZLER SİZLERİ BEKLİYOR OLACAK"

Bugün bir TV kanalında açıklama yapan ve herkesi NEXT Teknofest Sosyal'i kullanmaya davet eden Bayraktar, "TEKNOFEST için 17-21 Eylül'de İstanbul'da olacağız. NEXT Teknofest Sosyal'ı kullanarak gelirseniz büyük sürprizler sizleri bekliyor olacak" dedi.