New York'un yeni Belediye Başkanı 'Türk dostu' Adams oldu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
İtalyan basınından dikkat çeken G20 yorumu: Erdoğan zirvenin kazananıİtalyan basınından dikkat çeken G20 yorumu: 'Erdoğan zirvenin kazananı'#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Galatasaraya bir Rumen daha Jose Mourinhonun elinden kapacaklar...Galatasaray'a bir Rumen daha! Jose Mourinho'nun elinden kapacaklar...#Galatasaray
Taxici olmak o kadar zor ki... 3,5 yıl boyunca sınava çalıştım'Taxici' olmak o kadar zor ki... '3,5 yıl boyunca sınava çalıştım'#Londra
Bakan Koca duyurdu: 18 yaş ve üstü dikkat Aradaki fark yüzde 11...Bakan Koca duyurdu: 18 yaş ve üstü dikkat! Aradaki fark yüzde 11...#Koronavirüs
Canlı yayında bağlantısı kesilince... İmamoğlu paylaşımı sildiCanlı yayında bağlantısı kesilince... İmamoğlu paylaşımı sildi#Ekrem İmamoğlu
Baba vahşeti Eve girenler korkunç manzarayla karşılaştıBaba vahşeti! Eve girenler korkunç manzarayla karşılaştı#Aydın
Bakan Pakdemirliden Kılıçdaroğlunun pahalı ithalat iddialarına yanıtBakan Pakdemirli'den Kılıçdaroğlu'nun 'pahalı ithalat' iddialarına yanıt#Bekir Pakdemirli
Çiftlik Bank davasında flaş gelişme Ve Türkiyeye getirildiÇiftlik Bank davasında flaş gelişme! Ve Türkiye'ye getirildi#Fatih Aydın
ABD ve İsrailden İrana gözdağı Özel birlik gönderdilerABD ve İsrail'den İran'a gözdağı! Özel birlik gönderdiler#ABD
Facebooktan flaş karar 1 milyar kullanıcının verilerini silecekFacebook'tan flaş karar! 1 milyar kullanıcının verilerini silecek#Facebook
Ahmet Nur Çebiden G.Saraya olay yanıt Otursun oturduğu yerdeAhmet Nur Çebi'den G.Saray'a olay yanıt! 'Otursun oturduğu yerde'#Ahmet Nur Çebi
3. doz BioNtech ne zaman Bakan Kocadan flaş açıklamalar3. doz BioNtech ne zaman? Bakan Koca'dan flaş açıklamalar#Koronavirüs
Yağmurun gözyaşları Türkiyeyi ağlatmıştı Bu görüntü sona erecekYağmur'un gözyaşları Türkiye'yi ağlatmıştı! Bu görüntü sona erecek#AK Parti
Mesut Özilin hiç günahı yok mu'Mesut Özil'in hiç günahı yok mu?'#Conte
Babam da beni Amerikaya balayına göndermişti'Babam da beni Amerika'ya balayına göndermişti'#İdo Tatlıses
HABERLERGündem Haberleri

New York'un yeni Belediye Başkanı 'Türk dostu' Adams oldu

#Eric Adams#New York#Brooklyn
New Yorkun yeni Belediye Başkanı Türk dostu Adams oldu

New York kentinde yapılan belediye başkanlığı seçimini Demokrat aday Eric Adams kazandı.

Haberin Devamı

New Yorklular kentin 110. belediye başkanını seçmek için sandık başına gitti.

New York'un beş bölgesinden biri olan Brooklyn Belediye Başkanı Eric Adams, Cumhuriyetçi rakibi, sokak güvenliği için "Koruyucu Melekler" adlı organizasyonun kurucusu ve radyo sunucusu Curtis Sliwa'ya karşı yarıştı.

Resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığı seçimini Adams kazandı.

61 yaşındaki Adams, New York Belediye Başkanlığına seçilen ikinci siyahi Amerikalı oldu.

NEW YORK'A TÜRK DOSTU, VEGAN, ESKİ POLİS BELEDİYE BAŞKANI

Türk dostu olarak bilinen Eric Adams, siyasete atılmadan önce 22 yıl Polis Departmanında görev yaptı ve başkomiserliğe kadar yükseldi.

Diyabet nedeniyle sol gözündeki görme kaybını vegan olduktan sonra geri kazandığını söyleyen Adams, başkan seçilmesi halinde, işe bisikletle gidip geleceği vaadiyle de dikkati çekiyor.

Yoksul 6 çocuklu bir aileden gelen Adams, 1 Ocak 2022'de belediye başkanlığını iki dönem bu görevi yürüten Bill de Blasio'dan devralacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Eric Adams#New York#Brooklyn

BAKMADAN GEÇME!

Alec Baldwin olayında flaş gelişme... Korkunç gerçek gün yüzüne çıktı

Alec Baldwin olayında flaş gelişme... Korkunç gerçek gün yüzüne çıktı

#Alec Baldwin
TOKİ satışa çıkardı En ucuzu 166 bin lira

TOKİ satışa çıkardı! En ucuzu 166 bin lira

#TOKİ
Pınar Altuğ aşka geldi

Pınar Altuğ aşka geldi

#Pınar Altuğ