New York’un kalbinde Türkevi

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Razi CANİKLİGİL-Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurul toplantıları için New York’ta bulunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yeni Türkevi binasının açılışını yaptı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in de katıldığı açılışta konuşan Erdoğan, Türkevi binasının uluslararası toplumdaki yerimizin de bir yansıması olacağını belirtti.

Temelini 4 yıl önce attığı Türkevi binasının açılışını yapmaktan gurur duyduklarını söyleyen Erdoğan, “Devletimize, milletimize kalıcı bir eser daha kazandırıyoruz. Gururluyuz. Çünkü mimarlarımızın, mühendislerin, işçi kardeşlerimizin alınteriyle tamamladık. Mimarinin ve mühendisliğin en son imkânlarının kullanıldığı tasarım, çevreye duyarlılık esasına göre yapıldı. Türkiye bu eserle birikimini ve büyüklüğünü yansıtan bir başyapıt ortaya çıkardı” dedi.

ADALET VE BARIŞA İNANCIMIZIN SEMBOLÜ

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Türkevi’nin, Süleyman Demirel ve İhsan Sabri Çağlayan başta olmak üzere pek çok kişinin emeğiyle devletimize kazandırılan arsa üzerinde yükseldiğini söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti: “Selçuklu motifleriyle tasarlanan yeni Türkevi’ne kavuştuk. Türkevi binamız BM nezdindeki daimi temsilciğimize ve New York Konsolosluğu’na ev sahipliği yapacaktır. Ayrıca KKTC New York Temsilciliği de burada hizmet verecektir. BM binasının tam karşısında bu denli önemli eseri hayata geçirmemiz ayrı bir anlam taşıyor. Dünya 5’ten büyüktür diyerek çok kutuplu, çok merkezli, daha kapsayıcı bir küresel düzeni savunuyoruz. Türkevi binamız adalete ve barışa olan inancımızın da bir sembolüdür.”

KAPIMIZ HERKESE AÇIK

Binamız Türkevi ABD’de yaşayan vatandaşlarımıza, soydaşlarımıza da yeni bir çatı olacaktır. Başkonsolosluk hizmetlerimiz burada çok daha iyi bir şekilde yürütülecektir. Türkevi’nin de içinde çalışacak, ziyarete gelecek insanların samimiyetle sahiplenmesiyle arzu ettiğimiz konuma geleceğini düşünüyorum. Bunun için Türkevi binamızın kapılarının herkese açık olduğunun altını bir kez daha çiziyorum. New York’un örnek binalarından biri olacak Türkevi’nin milletimize, ABD’ye hayırlı olmasını diliyorum.” Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile ikili görüşme gerçekleştirdi. BM’den yapılan açıklamada ikilinin Suriye, Libya ve Afganistan ile ilgili gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunduğu, ayrıca Kıbrıs konusunun da görüşüldüğü kaydedildi.

‘TERÖR ÖRGÜTLERİNE KAPTIRACAK TEK BİR EVLADIMIZ YOKTUR’

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Türkevi’nde, TÜRKEN Vakfı heyetini kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan buradaki konuşmasında özetle şunları söyledi: “İster DEAŞ, ister PKK, ister FETÖ olsun bizim terör örgütlerine kaptıracak tek bir gencimiz, tek bir evladımız yoktur. Bunun için onlar bir çalışıyorsa biz beş çalışacağız, onlar bir faaliyet yapıyorsa, biz on faaliyet yapacağız. Karşımızdakiler bir gence ulaşıyorsa biz yüzlercesine, binlercesine ulaşmaya gayret göstereceğiz ama bu hainlerin, bu mankurt sürüsünün gençlerimizin aklını ve kalbini zehirlemesine fırsat vermeyeceğiz. Sizler asla sıradan bir ülkenin, sıradan bir milletin evlatları değilsiniz, hepiniz de tarihiyle, birikimiyle, vicdanıyla, değerleriyle, mağdur ve mazlumlara sahip çıkmasıyla maruf, necip bir milletin evlatlarısınız. Siz Çanakkale’de, İstiklal Harbi’nde daha nice büyük mücadelelerde destan yazan kahramanların mirasçılarısınız.”





TAM 171 METRE

* 35 katlı ve yaklaşık 20 bin metrekare alana sahip Yeni Türkevi Binası, 171 metre yükseklikle hemen karşısındaki BM binası, UN Plaza ve ABD’nin BM Daimi Temsilciliği’nin yanında yer alıyor.

* Türkevi Binası’nın projesi Amerikan mimarlık firması Perkins Eastman tarafından tasarlandı. Başmimar Jonathan Stark, Türkiye’ye gelip incelemelerde bulunduktan sonra projeye son halini verdi. Bina, geleneksel Türk mimari motifleri taşıyor ve lale şeklinde gökyüzüne yükseliyor.